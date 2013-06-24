Швейцарія виділила 2,5 млн швейцарських франків (близько 100 млн гривень) на підтримку господарств з виробництва молока в тих регіонах, що постраждали від бойових дій, а саме: в Чернігівській, Київській та Сумській областях. Так, на запит Міністерства аграрної політики та продовольства України у взаємодії з Асоціацією виробників молока України (АВМ), міжнародним благодійним фондом #SaveUA та Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за координації Посольства Швейцарії в Україні реалізується гуманітарний проєкт фінансований Урядом Швейцарії. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

Метою проєкту є забезпечення продовольчої безпеки в цілому та зокрема через покращення доступу для населення України до якісних та безпечних молочних продуктів, що виробляються в Україні. Вирішальним у забезпеченні безпечності молока є дотримання гігієни його виробництва. Реалізація цього гуманітарного проєкту дасть можливість уникнути збоїв у подальшій переробці молока з одного боку та появи спалахів захворювань серед споживачів з іншого. Ця спільна з українськими партнерами дія унеможливить той ризик, коли низький рівень гігієни доїння призведе до погіршення здоров’я тварин на рівні ферми, запустивши негативний цикл поширення захворювань, що теж матиме негативний вплив на безпечність харчових продуктів. Тому нездатність фермерів дотримуватися гігієнічних стандартів під час доїння може мати довгостроковий вплив на можливість швидкого економічного відновлення галузі та, як наслідок, негативно вплинути на продовольчу безпеку, безпечність харчових продуктів і здоров’я споживачів.

Сьогодні найбільше потерпають ті виробники молока, що постраждали від бойових дій, ускладнену логістику та зруйновану інфраструктуру, а на фоні гострої проблеми з ліквідністю мають обмежений доступ до ветеринарних гігієнічних засобів. За підтримки Швейцарії зацікавлені виробники молока у постраждалих областях отримають засоби для миття та дезінфекції доїльного обладнання, перед- та післядоїльної обробки вимені, серветки для гігієни вимені, рукавички, реактиви для виявлення прихованих форм маститів, дезінфектанти для тваринницьких приміщень тощо, що покриє у повній мірі їхню квартальну потребу. Очікується, що до завершення проєкту у листопаді 2022 року ці господарства зможуть значно покращити свій фінансовий стан завдяки відновленню ланцюгів постачання продукції. Важливо, що закупівля товарів переважно здійснюватиметься безпосередньо в тих українських постачальників, які діяли на ринку і до війни, що дасть їм можливість продовжувати надавати засоби гігієни та обслуговувати молочні господарства і надалі. На шляху до відновлення спроможності молочного сектору України важливо підтримати виробничі технології, що побудовані на дотриманні високих стандартів гігієни задля якісних та безпечних харчових продуктів.

Довідково: станом на 1 серпня 2022 р. вже 232 молочних господарства підтвердили потребу в одержанні гуманітарної допомоги, з них 95 – з Чернігівської області, 78 – з Київської області, 59 – з Сумської області.