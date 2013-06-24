Завершується перша фаза швейцарського гуманітарного проєкту, яким було охоплено 233 молочні господарства в Чернігівській, Київській та Сумській областях. Так, 155 ферм вже отримали необхідні засоби гігієни для виробництва молока, ще 78 отримають допомогу в листопаді.

Проєкт реалізовують на запит Міністерства аграрної політики та продовольства у взаємодії з Асоціацією виробників молока України, міжнародним благодійним фондом #SaveUA та Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за координації Посольства Швейцарії в Україні.

Мета гуманітарного проєкту — гарантування продовольчої безпеки загалом та зокрема через поліпшення доступу для населення до високоякісних безпечних молока й молочних продуктів, які виробляють у нашій країні. Важлива передумова цього — забезпечення належної гігієни виробництва та зберігання молока і здоров’я тварин.

Загальний бюджет гуманітарного проєкту становить 2,5 мільйона швейцарських франків (близько 100 мільйонів гривень). Та через втрату поголів’я у зв’язку з бойовими діями і частково через відмову від допомоги господарств, що змогли вистояти перед викликами воєнного стану, з’явилася нагода переадресувати залишкові кошти на четверту область — Харківську. Тож ще 63 господарства Харківщини матимуть підтримку Швейцарії, а загальна кількість реципієнтів з урахуванням господарств у Сумській, Чернігівській та Київській областях зросте до 296. Важливо, що ці чотири регіони в мирний час 2021 року забезпечували понад 30% молока, яке виробляли зареєстровані господарства, і були ключовими постачальниками молока на переробку найвищої якості — ґатунку «екстра», повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Довідково: Гуманітарну допомогу надаватимуть у засобах миття та дезінфекції доїльного обладнання, перед- та післядоїльної обробки вимені, серветках для гігієни вимені, рукавичках, реактивах для виявлення прихованих форм маститів, дезінфектантів для тваринницьких приміщень тощо. Більшість товарів закуповуватимуть у локальних постачальників для підтримки вибудуваних взаємозв’язків із сільськогосподарськими підприємствами, відновлення їхніх виробничих практик і технологій згідно з рекомендаціями виробника доїльного обладнання.