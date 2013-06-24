Днями в Міністерстві розвитку громад та територій відбувся семінар з обговорення нового проєкту міжнародної технічної допомоги «Згуртованість та регіональний розвиток України» (UCORD). Один із флагманських проєктів у галузі державної регіональної політики сприятиме скоординованим діям з відновлення та злагодженого регіонального розвитку громадян, бізнесу та органів влади, йдеться на офіційному сайті Мінрегіону.

За словами заступника міністра розвитку громад та територій Івана Лукері, швейцарсько-український проєкт спрямований передовсім на поліпшення якості життя людей та сприятиме миру й соціальній згуртованості в нашій країні.

«Спільно з нашими партнерами допомагатимемо регіонам і громадам у відновленні та розвитку. У жовтні оголосимо перші дві області, які отримають пряме фінансування. Нині триває відбір. Вдячний Посольству Швейцарії в Україні за підтримку», — наголосив заступник профільного міністра.

Проєкт UCORD упроваджуватимуть протягом 12 років трьома окремими фазами, по чотири роки кожна. Перша фаза проєкту розпочнеться в листопаді 2022 року і завершиться в жовтні 2026-го.

Проєкт містить три компоненти: агенції регіонального розвитку (АРР) — інклюзивні платформи із залученням багатьох зацікавлених сторін для практичної підтримки відновлення та розвитку регіонів шляхом упровадження узгоджених національних, регіональних і місцевих стратегій, а також планів відновлення та розвитку; органи державної влади на всіх рівнях управління ефективно співпрацюють та об’єднують зусилля із приватним сектором для підтримки процесу відновлення та надання якісних публічних послуг у галузі водопостачання, водовідведення та управління відходами, критичних для довкілля в пілотних областях; громадяни та органи державної влади активно беруть участь у конфлікточутливому та чутливому до культури діалозі щодо стратегічних питань розвитку суспільства.

Протягом підготовчого періоду проєкт UCORD провів серію консультацій із представниками ключових міністерств, парламентських комітетів, агенцій регіонального розвитку, неурядових організацій, наукових кіл, експертної спільноти, міжнародних організацій та проєктів міжнародної технічної допомоги.