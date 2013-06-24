Автомобіль швидкої допомоги типу С, 150 апаратів вакуумної терапії ран та 2950 апаратів зовнішньої фіксації придбали Медичні закупівлі України за кошти, зібрані через фандрейзингову платформу UNITED24. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Загальна сума закупівлі становить 25,1 млн грн.

«У закупівлі та розподілі медичного обладнання ми орієнтуємося насамперед на потреби прифронтових регіонів, а також регіонів, де медичну допомогу пораненим надають найбільше, – говорить Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку. – На сьогодні залучено 687,9 млн грн для потреб охорони здоров’я, закуплено 8143 одиниці медичних виробів (обладнання) та 90 реанімобілів».

Нагадаємо, нещодавно за кошти, зібрані через UNITED24, було також придбано майже 5 тисяч апаратів зовнішньої фіксації.