На кордоні з Білоруссю розпочато спільну спеціальну прикордонну операцію «Полісся». Вона передбачає істотне посилення прикордонного режиму вздовж цієї ділянки державних рубежів. Координацію здійснює Державна прикордонна служба, якій спряють сили Нацгвардії, Нацполіції, ЗСУ та інші резерви. Мета операції — запобігти перетинанню нелегальними мігрантами державного кордону й потраплянню їх на територію України.

Режим на кордоні контролюють посилені прикордонні наряди з одночасним нарощуванням сил і засобів на можливих напрямках спроб прориву груп незаконних мігрантів. До патрулювання й моніторингу активно залучають авіацію, безпілотні авіаційні комплекси, технічні засоби спостереження, повідомляє пресслужба прикордонного відомства.

У межах контрольованих прикордонних районів виставлено контрольні пости на автомобільних дорогах, патрулюють основні шляхи, що ведуть до державного кордону, здійснюють перевірки автобусних і залізничних станцій, тривають спільні превентивні заходи в населених пунктах прикордоння.