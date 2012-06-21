Сімейних лікарів в Україні зобов'язали телефонувати своїм пацієнтам і розповідати їм про вакцинацію від COVID-19. Зокрема, про графік роботи та місця розташування вакцинальних пунктів.

Про це йдеться в розпорядженні міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка.

У документі повідомляється, що структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних та Київської міської державних адміністрацій повинні провести роботу з керівниками центрів первинної медико-санітарної допомоги.

У свою чергу, вони мають донести до лікарів загальної практики (сімейних лікарів) і терапевтів необхідність телефонувати пацієнтам та інформувати їх про можливість вакцинації від COVID-19, графік роботи та місця розташування прищепних пунктів та центрів вакцинації, а також нагадувати про терміни повторної вакцинації.