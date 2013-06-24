Суд Франції покарав жінку, яка цього літа спричинила масове зіткнення спортсменів на велогонці Тур де Франс, штрафом 1200 євро. Ще суд зобов’язав 31-річну винуватицю цієї пригоди сплатити символічний штраф один євро на користь професійної асоціації велосипедистів Франції.

У червні цього року під час велогонок на ділянці біля пагорба Сен-Рівуаль у місті Сен-Каду уболівальниця вибігла на дорогу, якою мали проїхати учасники. Вона тримала в руках шматок картону, на якому було написано німецькою мовою «Дідусь, бабуся», і не дивилася в бік спортсменів, які швидко наближалися. У цей момент німецький велосипедист Тоні Мартін врізався у плакат і впав на землю, а за ним стали падати інші учасники змагань.

Внаслідок інциденту 21 людина зазнала різних травм, а деякі велосипедисти не змогли продовжити гонку. Пізніше це масове зіткнення назвали одним з найгірших інцидентів в історії Тур де Франс. Особу винуватиці вдалося встановити після того, як відео з моментом зіткнення широко розійшлося у мережі. А за кілька днів після події вона сама звернулася до поліції.

Прокурори вимагали для неї чотири місяці позбавлення волі умовно, звинувачуючи у провокуванні обставин, небезпечних для життя інших, і в заподіянні ненавмисних тілесних ушкоджень. Проте в суді жінка розкаялася у своєму вчинку і визнала, що її поведінка була небезпечною, повідомляє AFP.