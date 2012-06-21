Держава надасть всебічну підтримку, зокрема юридичну та фінансову, рідним і близьким загиблих в авіакатастрофі у Ірані. Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на засіданні Кабінету Міністрів України.
«Уряд виплатить родинам 11 загиблих громадян України по 200 тисяч гривень допомоги. Одноразова матеріальна допомога від держави з резервного фонду буде надана до отримання родинами всіх страхових виплат», - наголосив Глава Уряду.
За його словами, належне здійснення страхових виплат відповідно до Монреальської конвенції буде проконтрольоване. Для кожної родини загиблого українця передбачено страхові виплати в розмірі 250 тисяч СПЗ (спеціальні права запозичень), що становить приблизно $345 000.
Крім того, Україна наполягає на компенсаціях від уряду Ірану через усі дипломатичні канали та міжнародні органи юрисдикції.
«Жодні компенсації не втамують болю від трагедії. Проте ми відстоюємо справедливість», –підкреслив Олексій Гончарук.