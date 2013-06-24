6 жовтня у місті Бориспіль Київської області Держмолодьжитло передало багатодітним родинам, сім’ям вимушено переміщених осіб та родинам, житло яких зруйноване внаслідок бойових дій, ключі від соціальних квартир для тимчасового проживання. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Уряд продовжує послідовно розв’язувати питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні у Борисполі родини отримали ключі від 19 соціальних квартир. Дякую Товариству Червоного Хреста за придбання для квартир побутової техніки, посуду та комплектів постільної білизни”, — наголосила заступник Міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська.

Ключі родинам вручили Наталія Козловська та голова правління Держмолодьжитла Сергій Комнатний за участі заступника голови Київської обласної військової адміністрації Миколи Бойка, міського голови Борисполя Володимира Борисенка, генерального директора Товариства Червоного Хреста України Максима Доценка.

Квартири за програмою надаються громадянам «під ключ» — із ремонтом, меблями та побутовою технікою.

Нагадаємо, раніше соціальне житло отримали 9 родин у Сумах, 21 родина — у Чернігові та 2 родини — у Ромнах.

Довідково

Перелік постраждалих осіб, яким надається житло для тимчасового проживання, визначають обласні та Київська міська військові адміністрації з урахуванням пріоритетності. Пріоритетність визначає Порядок формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Держмолодьжитло закуповує квартири для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб насамперед із числа багатодітних родин та родин, житло яких було зруйноване внаслідок агресії рф у Житомирській, Київській, Сумській та Чернігівській областях.

Умови програми передбачають:

– житло надається на підставі договору найму на строк до одного року з можливістю продовження цього строку;

– надання житла для тимчасового проживання здійснюється без внесення постраждалими особами плати за користування житлом;

– громадяни відшкодовують Держмолодьжитлу плату за житлово-комунальні послуги, податок на нерухоме майно і витрати на страхування житла.