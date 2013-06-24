Благодійна організація американського бізнесмена й сина мільярдера Воррена Баффета - Говарда Баффета пожертвувала на потреби України 2,7 мільйона доларів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.
Благодійні кошти перевели на організацію Spirit of America. Ця компанія надішле в Україну 9 автобусів місткістю 50 пасажирів на потреби тероборони України. Також за ці кошти закуплять 375 новітніх травматологічних комплектів для військових Збройних сил Українина передовій.
«Я ніколи не бачив нічого подібного у моєму житті. Мільйони біженців намагаються залишити країну, і це надзвичайно складна ситуація для цієї країни. Я вважаю, ми маємо підтримувати Україну в цій боротьбі. Це дуже важка боротьба для них», - сказав Баффет молодший.
Говард Баффет - син мільярдера Воррена Баффета. Говард очолює фундацію Howard G. Buffett Foundation та є директором міжнародного конгломерату Berkshire Hathaway.
Зазначається, що робота Howard G. Buffett Foundation спрямована на питання військових конфліктів, харчової безпеки та боротьби з торгівлею людьми.
Минулого тижня Говард Баффет відвідував Україну. У середу, 8 червня, він зустрівся із Президентом України.
Володимир Зеленський закликав Баффета інвестувати в Україну. Зокрема, запропонував йому долучитися до проэкту з відновлення зрошувальних систем в Одеській області, розмінування в країні та до реформи шкільного харчування.
Як повідомлялося, 24 лютого рф розпочала новий етап війни проти України – повномасштабне вторгнення. російські загарбники обстрілюють та бомбардують мирні міста й села України, катують і вбивають мирне населення. Сили оборони України чинять запеклий опір російським військам. Станом на 14 червня українські захисники знищили близько 32 500 росіян.