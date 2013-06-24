Попри складні умови війни, МЗС України спільно Держпродспоживслужбою продовжує роботу над відкриттям нових ринків для українського експорту у світі, надаючи підтримку виробникам та усуваючи технічні перешкоди в торгівлі. Про це повідомляє Урядовий портал.

3 серпня українські виробники кормів для домашніх тварин отримали нові можливості для експорту до Сінгапуру. Відповідний сертифікат здоров’я на експорт був погоджений компетентними органами обох країн.

«Один з ключових пріоритетів роботи українських дипломатів в умовах війни – пошук нових можливостей для збільшення експорту українських товарів та послуг. Відтепер ринок кормів Сінгапуру, імпорт якого щороку становить понад 170 млн дол. США, став доступним для українських виробників, завдяки спільній роботі МЗС та Держпродспоживслужби. Відкриття нових ринків сприяє розвитку національної промисловості, стимулює створення нових робочих місць, а отже – робить нас сильнішими», – заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Ознайомитися з формою сертифіката можна на офіційному веб-порталі Держпродспоживслужби у розділі «Міжнародне співробітництво», рубрика «Сертифікати на експорт з України».

ДОВІДКА

Міністерство закордонних справ України та Держпродспоживслужба спільно працюють над відкриттям нових ринків для українського експорту, надаючи підтримку виробникам та усуваючи технічні перешкоди в торгівлі, а також забезпечуючи державні гарантії щодо дотримання вимог країн-партнерів.

Рада експортерів та інвесторів при МЗС України (РЕІ) – майданчик, на якому МЗС акумулює інформацію про інвестиційні та торговельні можливості з усього світу, а також сприяє налагодженню ділових контактів між українськими експортерами та імпортерами за кордоном.