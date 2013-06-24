За участі Урядової уповноваженої з питань гендерної політики Катерини Левченко та посла ОБСЄ в Україні Генріка Вілладсена відбулася передача автомобіля представникам Синівського будинку-інтернату Сумської області. Про це повідомляє Урядовий портал.

На виконання доручення Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, Урядовою уповноваженою з питань гендерної політики Катериною Левченко та Апаратом Урядового уповноваженого з питань гендерної політики з перших днів повномасштабної воєнної агресії росії проти України проводиться робота з міжнародними партнерами щодо надання допомоги громадянам України на основі здійсненого збору потреб, зокрема, через Секторальну робочу групу координації міжнародної технічної допомоги «Гендерна рівність».

Як приклад, було досягнуто домовленостей щодо посилення спроможності криміналістичних підрозділів Національної поліції України та підрозділів судово-медичної експертизи МОЗ шляхом надання необхідного обладнання на загальну вартість близько 730 тисяч фунтів стерлінгів. Частина обладнання вже передана і використовується.

Повномасштабна війна росії проти України завдала величезної шкоди у всіх без виключення сферах життя, і природно, що постраждали соціально вразливі верстви населення – люди похилого віку, особи з інвалідністю тощо.

Зокрема, внаслідок постійних обстрілів міста Охтирка Сумської області, підопічні з Охтирського будинку-інтернату були переміщені до Синівського будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з особливими потребами (Роменський район Сумської області), який прийняв більше 120 підопічних, хоча розрахований на 90 осіб. В інтернеті перебувають особи від 35 до 97 років, приблизно однаковий відсоток чоловіків та жінок, тридцять осіб - з особливими потребами різного ступеню тяжкості. Це створило додаткові потреби, в тому числі щодо перевезення підопічних для надання профільної медичної допомоги. Але в закладі був відсутній власний автотранспорт.

Авто, яке спеціально обладнане для перевезення осіб з особливими потребами, коштує більше 20 000 доларів, яких будинок-інтернат не мав.

Такий автомобіль був придбаний в рамках практичної допомоги ОБСЄ для України.

21 березня 2023 року, за участі Урядової уповноваженої з питань гендерної політики Катерини Левченко та спеціального представника Головування ОБСЄ-Координатора проектів в Україні, посла Генріка Вілладсена відбулася передача спеціально обладнаного автомобіля директорці Синівського будинку-інтернату Ользі Семеліт.

Також під час робочої зустрічі Урядової уповноваженої з питань гендерної політики та Посла були обговорені питання співробітництва з забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії насильству, реалізації проектів в Україні за сприяння ОБСЄ та підтримки включення принципу ґендерноі рівності в програми відновлення України.