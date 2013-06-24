В Україні у четвер очікуються грози, у окремих районах імовірні град та шквали до 20 м/с.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«7 липня у західних, північних, більшості центральних областей, місцями на Одещині й Миколаївщині грози, в окремих районах центральних, Сумської, Одеської і Миколаївської областей град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Київщині вночі 7 липня гроза (І рівень небезпечності, жовтий).

Водночас в Україні, крім більшості західних областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.