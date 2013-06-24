Рішенням Кабінету Міністрів затверджено зміни до податкового законодавства, які спрямовано на відновлення довоєнного стану системи оподаткування. Проєкт закону не має на меті підвищувати податки та не вводить нових ставок податків, повідомляє Міністерство фінансів.

Законопроєкт вносить зміни до Податкового кодексу України та окремих законів, якими передбачено з 1 липня 2023 року скасування чинності окремих норм законодавчих актів, запроваджених на період до припинення або скасування воєнного стану на території України.

Зокрема:

— скасовується можливість для ФОП та юросіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки в розмірі 2% суми доходу;

— скасовується можливість для ФОП — платників єдиного податку І та ІІ групи не сплачувати єдиний податок;

— відновлюється проведення документальних перевірок;

— відновлюється перебіг строків, визначених податковим законодавством;

— відновлюються штрафні санкції за порушення податкового законодавства;

— відновлюються штрафні санкції за порушення правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

— відновлюються штрафні санкції за порушення порядку використання РРО/ПРРО.

Ухвалення цього законопроєкту — одна з вимог МВФ у межах Меморандуму нової Моніторингової програми для України (PMB). Ідеться про якнайшвидше відновлення довоєнного стану системи оподаткування. Виконання відповідних маяків меморандуму дасть змогу відкрити шлях до повноцінної програми співпраці з фондом (Upper-Credit Tranche) із залученням відповідного фінансування вже цього року.

Ухвалення законопроєкту забезпечить виконання Україною зобов’язань в межах Меморандуму про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022 року та впровадження заходів, реалізація яких сприятиме збільшенню податкових надходжень 2023-го.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»