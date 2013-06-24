Про свою чітку позицію щодо неприпустимості повернення росіян і білорусів до міжнародного спорту заявили Скандинавські спортивні організації під час щорічної зустрічі, що відбулася в Осло, Норвегія. Допоки агресія проти України триває, питання їхнього повернення не може навіть обговорюватися. Про це повідомив Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт на своїй сторінці у Facebook, передає Урядовий портал.

«Північні олімпійські комітети, Паралімпійські комітети і спортивні конфедерації закликали Олімпійський, Паралімпійський рух та всі міжнародні спортивні організації продовжувати демонструвати солідарність з українським народом та вимагати миру, підтримали рекомендації щодо недопуску до участі у міжнародному спорті російських та білоруських спортсменів і офіційних осіб та вважають вторгнення росії в Україну грубим порушенням міжнародного права», — зазначив Вадим Гутцайт.

«Дякую за підтримку і незмінну позицію! Це важливо для нас. Представники країн-агресорів мають залишатися ізольованими від міжнародного спорту!» — написав Міністр.