Учора Апеляційний суд Амстердама, де проходили слухання по суті у справі про належність колекції скіфського золота, ухвалив рішення повернути експонати виставки «Крим. Золотий острів у Чорному морі» на територію суверенної держави Україна.

Ідеться про експонати кримських музеїв, які отримали неофіційну назву скіфське золото. Їх привезли у музей в Амстердамі на виставку ще до окупації півострова Росією, повідомляє Укрінформ. А після того за нього стала точитися запекла боротьба між Україною та кримськими музейниками, підконтрольними окупаційній владі, яка полягала в неодноразових позовах і апеляціях на судові рішення. Доки триває судова тяганина, колекція зберігається в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.

Попри це, чотирьом кримським музеям — Центральному музею Тавриди, Керченському історико-культурному заповіднику, Бахчисарайському історико-культурному заповіднику і Національному заповіднику «Херсонес Таврійський» надано право звернутися до Верховного суду Гааги у Нідерландах для оскарження рішення Апеляційного суду в Амстердамі.