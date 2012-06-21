Чемпіонка світу з кікбоксингу 2019 року Софія Цилік зустрілася із шанувальниками в рідній школі. П’ятикласники намагалися відгадати, скільки важить «золото» і «срібло» медалей десятикласниці їхньої школи. А другокласники роздивлялися медалі, кожен хотів їх потримати й навіть приміряти.
Таку зустріч із чемпіонкою, спортсменкою і просто красивою дівчиною влаштували для учнів її рідної школи №10 у місті Сєверодонецьку. Софійка нещодавно повернулася з чемпіонату світу, який відбувся в жовтні в Ірландії, де виступала у складі збірної команди України. У спортивних змаганнях узяли участь 34 країни. А юна сєверодонеччанка в них виборола чотири медалі: золоту й три срібні.
Дітей цікавило все: запитували про переліт, про те, чи боляче отримувати удари від суперників, мову спілкування під час змагань. А вчителі питали про плани Софії на майбутнє, найцікавіші моменти подорожі, культурну програму, стиль спілкування однолітків, традиції Ірландії тощо.
Школярі вітали Софію з перемогою. Вони пишаються її успіхами.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»