У медиків виникли десятки запитань про свою платню та кого саме стосуватиметься її підвищення, передбачене відповідною постановою уряду. Яку освіту мають мати медики для отримання базової платні? Базову заробітну плату не менш ніж 20 000 гривень встановлено для лікарів (крім лікарів-інтернів), професіоналів з вищою немедичною освітою, допущених до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я, повідомляє пресслужба МОЗ.

Базову платню не меншу за 13 500 гривень матимуть медсестри з медичною освітою: фаховий молодший бакалавр, фахівець із початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти (раніше — середня спеціальна освіта), перший (бакалаврський) рівень вищої медичної освіти, магістр із медсестринства. Чи стосуватиметься підвищення зарплати медиків відомчих закладів охорони здоров’я? Постанова поширюється на всіх працівників державних і комунальних закладів. Медзаклади, які фінансуються за єдиною тарифною сіткою, зобов’язані дотримуватись цієї постанови. Нині вони отримали право робити доплати до встановленого рівня зарплати більші, ніж передбачені єдиною тарифною сіткою.