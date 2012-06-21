Група із 35 студентів професійного училища машинобудування Skoda разом зі співробітниками технічного, дизайнерського та виробничого відділів марки працює над новим проектом – пікап-версією кросовера Skoda Kodiaq. Уже шостий студентський автомобіль буде представлений в червні цього року.
Студентам, вік яких від 17 до 20 років, доручено перетворити Kodiaq в сучасний пікап з експресивним дизайном. Вибір машини-донора в компанії називають усвідомленим: по-перше, Kodiaq дуже важливою моделлю для марки, по-друге, його стилістика з великою кількістю гострих граней і плоских поверхонь і раніше залишає великий простір для творчості.
Попередньою роботою студентів технічного училища Skoda став крос-кабріолет на базі Karoq. У автомобіля немає даху, але збереглися задні двері і другий ряд сидінь. У передньому бампері кабріолета студенти встановили два проектори, що проектують на дорогу написи Skoda.
Раніше студенти училища Skoda представили двомісний Citigo, пікап Fabia, купеподібний Rapid Spaceback і електричної баггі Citigo.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»