Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Економка Італії та особливо її банківський сектор можуть стати першоджерелами великої світової фінансової кризи. У цьому переконані деякі фінансові фахівці зі США. На їхню думку, банківський сектор країни є чи не найслабшим у ЄС.
Банкам країни належить майже чверть непогашеного державного боргу країни у розмірі 2,4 трильйона доларів.
Якщо бізнес та фізичні особи в Італії залишаться без коштів, то в них просто не буде змоги обслуговувати власні кредити.
Також інвесторів, які потенційно можуть вкладати в італійські підприємства, відлякує те, що влада країни використовує вартісні антикризові заходи, тим самим значно зменшуючи кошти державного бюджету. Як стало відомо, нещодавно уряд Італії ухвалив постанову, згідно з якою буде виділено 25 мільярдів євро для покриття збитків, яких зазнали підприємства та фірми країни від коронавірусу, а також для спеціальних заходів щодо рятування економіки.