У справі народного депутата Віктора Медведчука про державну зраду і замах на розграбування надр завершено стадію слідства. Сьогодні йому відкриють матеріали справи.

Про це у відеозверненні повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

"Слідство у резонансній справі за підозрою двох парламентарів в державній зраді та розграбуванні національних цінностей завершено. З сьогоднішнього дня матеріали провадження відкриті стороні захисту. Після їх ознайомлення з усім доказовим масивом, напрацьованим прокурорами і слідчими, справа піде до суду", - зазначила Венедіктова.

Вона уточнила, що сьогодні матеріали справи відкриють Медведчуку, який перебуває під домашнім арештом. Матеріали щодо його соратника по "Опозиційній платформі - За життя" Тараса Козака виділено в окреме провадження у зв'язку з його розшуком. При цьому основні слідчі дії щодо нього також завершені.

Нагадаємо, у цій справі Медведчук знаходиться під домашнім арештом до 7 вересня.

До цього українська влада ввела санкції проти нього. Зокрема, під контроль держави повернули нафтопродуктопровід, яким володіла пов'язана з Медведчуком компанія, а також було заблоковано роботу мережі АЗС Glusco. Санкції були введені за поставки нафтопродуктів на окупований Донбас.