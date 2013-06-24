Міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт задоволена співробітництвом зі Словаччиною у підтримці України військовою технікою і сподівається на його продовження.

Про це Ламбрехт заявила в понеділок у Братиславі під час символічної церемонії передачі словацьким партнерам танків Leopard-2, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Важкі танки з запасів концерну Rheinmetall - «15 «Леопардів» зі запасів німецької промисловості замінять 30 БМП, переданих Україні (наприкінці листопада – ред.) в рамках «кільцевого обміну», який дуже добре відбувся», - сказала Ламбрехт.

Вона також назвала дуже добрим прикладом «креативного, небюрократичного співробітництва» виробництво в Словаччині 155-мм САУ Zuzana, яке фінансують Німеччина, Данія і Норвегія.

Ламбрехт наголосила на необхідності збільшення та прискорення виробництва техніки з тим, щоби заміна переданого на потреби ЗСУ відбувалася якнайшвидше

«Тоді ми зможемо підтримати Україну ще краще», - підкреслила німецька міністр.

Вона також подякувала Словаччині за співпрацю в важкі часи.

Нагадаємо, влітку була домовлена схема передачі Україні БМП-1, яка є першою радянською серійною бойовою броньованою гусеничною машиною, що призначена для транспортування особового складу мотострілецьких підрозділів на поле бою, підвищення їхньої мобільності, озброєності та захищеності, а також для спільних дій з танками у бою.

Окрім Словаччини Німеччина ініціювала таку схему з низькою інших країн, мотивуючи це тим, що вони можуть віддати Україні техніку швидко, до того ж українські солдати не потребуватимуть часу на навчання. ФРН натомість компенсує партнерам новою технікою західного зразку.