Словаччина передала Україні 30 бойових машин піхоти БМП-1.

Про це у вівторок повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у Твіттері, передає Укрінформ.

«Радий підтвердити, що 30 словацьких БМП-1 були передані Україні у рамках угоди Ringtausch з Німеччиною. Дякую Крістін Ламбрехт за чудову співпрацю», - написав він.

БМП-1 — перша радянська серійна бойова броньована гусенична машина, здатна плавати та призначена для транспортування особового складу мотострілецьких підрозділів на поле бою, підвищення його мобільності, озброєності та захищеності на полі бою, а також для спільних дій з танками у бою.

Як повідомлялося, у жовтні стало відомо, що в рамках програми обміну обладнанням Ringtausch уряду Німеччини машинобудівний та збройний концерн Rheinmetall передасть Чехії нові танки Leopard та броньовані ремонтно-евакуаційні машини Büffel ARV. Натомість чеська техніка поїде до України.

У листопаді Словаччинапередала Україні ще одну самохідну артилерійську установку Zuzana-2.