Уряди Нідерландів і Німеччини на прохання НАТО поставлять Словаччині американські зенітні ракетні комплекси Patriot замість її систем ППО С-300, які держава надасть Україні.

Як передає Укрінформ, про це йдеться узаяві Міноборони Нідерландів.

«На прохання НАТО Німеччина та Нідерланди встановлюють системи протиповітряної оборони Patriot неподалік від авіабази в Сляці, що в центральній Словаччині», - йдеться у заяві.

Система почне працювати приблизно з середини квітня на максимальний період до шести місяців.

«Уряд вважає дуже важливим зробити активний військовий внесок у зміцнення стримування та оборони Альянсу», - заявила профільний нідерландський міністр Кайса Оллонгрен.

За її словами, погіршення безпекової ситуації в Європі внаслідок російського вторгнення в Україну робить цей внесок необхідним.

CNNзазначає, що раніше уряд Словаччини висловив готовність передати Україні зенітно-ракетну систему С-300, якщо отримає їй заміну.

24 лютого президент рф путін оголосив про початок широкомасштабного вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють та знищують об'єкти інфраструктури, здійснюють масовані обстріли житлових районів українських міст та сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.