Словаччина підписала з українською стороною контракт на поставку восьми самохідних гаубиць Zuzana 2 для протидії агресії рф.

Як передає Укрінформ, про це повідомив очільник Міноборони Cловацької Республіки Ярослав Надь у Tвіттері.

«Радий підтвердити, що контракт на гаубиці Zuzana 2 для України був підписаний. Всього 8 одиниць буде поставлено Україні», - написав він.

Надь також подякував міністру оборони України Олексію Резнікову за участь у процесі перемовин.

Нагадаємо, у вівторок президент Словаччини Зузана Чапутова під час виступу у Верховній Раді заявила, що Словацька Республіка надасть Україні самохідні гаубиці Zuzana 2.

24 лютого рф розпочала новий етап війни проти України – повномасштабне вторгнення. російські загарбники обстрілюють і бомбардують мирні міста й села України, катують і вбивають мирне населення. Сили оборони України чинять запеклий опір російським загарбникам.