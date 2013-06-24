Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що словацький уряд не припинятиме військової підтримки України, незважаючи на всі зусилля росії вплинути на суспільну думку в його країні з цього приводу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє EuroNews.

На думку міністра, не надто високі цифри підтримки словаками цієї урядової ініціативи пов’язані із активністю в його країні російської пропаганди, яка докладає значних зусиль, щоб заблокувати процес передачі озброєння Україні.

«Російська пропагандаробить усе можливе, аби змінити настрої населення, щоб зупинити або заблокувати подальшу передачу військової техніки Україні, але уряд, безумовно, вирішив продовжувати цей процес, тому що нам потрібно допомагати українцям – вони на це заслуговують, і ми дуже добре розуміємо, що таке окупація», – сказав він.

Зазначається, що згідно з дослідженнями аналітичного центру GLOBSEC, лише половина словаків підтримують ініціативу з продажу Братиславою свого парку винищувачів Україні.

Нагадаємо, в липні Словаччина заявила про готовність передати Україні 11 винищувачів МіГ-29, якщо отримає на заміну їм нові бойові літаки від країн-союзників.