Смартфон iPhone 13, який американська технологічна компанія Apple представить у вересні 2021 року отримає унікальну функцію – апарат буде працювати як супутниковий телефон. За даними Bucha.Life, користувачі тринадцятого айфона зможуть дзвонити навіть при відсутності сигналу мобільної мережі.

Про нову фішку iPhone 13 повідомляє авторитетний інсайдер Мін-Чі Ко, який опублікував записку для інвесторів. За словами експерта, новий «яблучний» смартфон зможе здійснювати голосові виклики, підключаючись безпосередньо до орбітальних апаратів для глобальної супутникової зв’язку. Мін-Чі Ко уточнив, що айфон 13 буде підключатися до супутників на низькій навколоземній орбіті, щоб користувач міг дзвонити і відправляти текстові повідомлення.

Технічна реалізація нової цікавої функції базується на можливостях модему Qualcomm X60. Чи буде новий функціонал працювати з фірмовими додатками Apple на кшталт iMessage або FaceTime – аналітик Мін-Чі Ко не уточнив. Невідомо, крім того, при яких конкретно сценаріях можна буде використовувати супутниковий зв’язок, і чи буде вона платною.

Нагадаємо, що чутки про супутниковий зв’язк у смартфонах Apple з’явилися ще кілька років назад, проте до цих пір їх не сприймали всерйоз. Тепер, коли про це повідомило таке авторитетне джерело, як Мін-Чі Ко, стало очевидно, що інженери Apple дійсно вели роботу над супутниковим зв’язком. Нова функція iPhone 13, як упевнені експерти, може з’явитися і в інших популярних смартфонах.