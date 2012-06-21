У Смілі на Черкащині знову неспокійно. В одному з мікрорайонів громада зiбралася, щоб обговорити ситуацiю iз забрудненням атмосферного повiтря теплогенеруючим пiдприємством «Смiлянська ТЕЦ». Найбiльшу стурбованiсть висловили мешканцi будинкiв поблизу пiдприємства. Керiвник підприємства Володимир Пилипiв намагався запевнити учасникiв зiбрання, що протягом року-півтора буде встановлено новий котел.
Одним із підсумків громадських зборів стало створення комісії та збирання необхідних матеріалів для прийняття рішень або передачі їх правоохоронним органам.
Ще один смілянський камінь спотикання — непомірно високі ціни за опалення. Приміром, у квитанції значиться майже 10 тисяч гривень за опалення трикімнатної квартири за січень.
«Мешкаю у квартирі площею 62 квадратні метри. Мені пропонують заплатити за теплопостачання за січень 2019 року 12 тисяч», — розповіла смілянка. Ті, хто живе в однокімнатних квартирах, мають платити майже 3 тисячі.
Недавно обурені люди вийшли на акцію протесту. У міськраді кажуть: рахунки збільшилися тому, що за опалення коридорів і підвалів мешканці багатоповерхівок тепер мають платити із власних гаманців.
На думку самих смілян, причина в тому, що місто взяло на себе борги приватної компанії «Смілаенергоінвест», яка опалювала багатоповерхівки протягом восьми років. Це підприємство не заплатило «Нафтогазу» 86 мільйонів гривень.
Мешканці, які перейшли на індивідуальне опалення, за ці місяці не сплачують, і цей тягар ліг на мешканців будинків із централізованим опаленням.
Як стало відомо, у Смілянській міській раді відбулася зустріч голови облдержадміністрації Олександра Вельбівця із представниками місцевої громади. Після роз’яснень, які надавав директор КП «Смілакомунтеплоенерго» Ігор Тесленко, голова облдержадміністрації дав доручення секретареві міської ради Вікторові Федоренку провести засідання виконавчого комітету й ухвалити відповідне рішення щодо проведення перерахунку платежів і доправити квитанції споживачам з новими нарахуваннями до 17 лютого.