Уряд зосереджений на тому, щоб зробити соціальну допомогу людям більш адресною, якісною та зручною. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час вступної промови на засіданні Кабінету Міністрів 21 липня.
«Для цього був розроблений пілотний проект «Розвиток соціальних послуг» в об’єднаних територіальних громадах. Щоб він повноцінно запрацював, ми сьогодні розширили критерії проекту, що дасть змогу якнайбільшій кількості громад взяти в ньому участь», — сказав очільник уряду.
За словами Прем’єр-міністра, держава підтримає розвиток таких соціальних послуг як денний догляд для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю; супровід під час інклюзивного навчання; супровід при працевлаштуванні та на робочому місці тощо.
Денис Шмигаль наголосив, що соціальна підтримка українців залишається одним з першочергових завдань уряду.