Міністр соціальної політики Оксана Жолнович під час інформаційного заходу «Нові горизонти соціальної роботи», організованого Міністерством соціальної політики України в партнерстві з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) до Всесвітнього дня соціальної роботи, презентувала пріоритетні напрями соціальної політики держави.

Як основну місію соціальної політики вона визначила створення в Україні умов для забезпечення добробуту та гідного життя людини в безбар’єрному суспільстві через доступні та зрозумілі для неї сервіси. Як пріоритетні напрями в контексті реалізації такої місії було визначено виховання дітей у сім’ях, доступ до якісних соціальних послуг, інтеграцію людей з інвалідністю в активне суспільне життя, ефективну систему соціальної підтримки, пенсійного та соціального страхування, а також цифровізацію сервісів, повідомляє Мінсоцполітики.

«У фокусі нашої уваги — послуги. Маємо переформатувати підхід і надавати допомогу адресно не лише людям, а й громадам загалом. Ідеться про стійкість і координацію активностей на локальному рівні. Зокрема, хочемо запровадити досвід Ізраїлю та побудувати в Україні центри життєстійкості. Їхня ідея полягає в супроводі волонтерських спільнот на місцях із залученням соціальних працівників, менеджерів і психологів», — розповіла урядовиця.

Детально міністр соціальної політики обґрунтувала важливість підтримки військових і членів їхніх сімей.

«Соціальний супровід наших захисників має починатись у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) і завершуватися після їх демобілізації професійною інтеграцією. Анонсую, що команда Мінсоцполітики працює над запровадженням важливого пілотного проєкту зі створення патронатних служб у військових підрозділах. Це унікальний механізм, який допомагатиме цивільним адаптуватись у лавах ЗСУ. Паралельно надаватимемо соціальні послуги членам сімей військових», — заявила Оксана Жолнович.