Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Нововодолазька об’єднана територіальна громада отримала автомобіль для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату. Сучасну спеціалізовану машину для нововодолазької громади придбали в рамках програми стимулювання територіальних громад до створення служб перевезень людей з інвалідністю (соціальне таксі), що була запроваджена у 2018 році.
Ключі від техніки місцевому територіальному центру соціального обслуговування передав заступник голови Харківської облдержадміністрації Анатолій Бабічев.
ДОВІДКА «УК»
Послуги соціального таксі, що оплачувалися за кошти міського бюджету, з 2013 року були доступні лише колясочникам Харкова. Потім цей досвід впровадили по всій території області, і з липня 2016-го інваліди, які проживають в області, мали змогу користуватися послугами служби «Інватаксі». Витрати на ці послуги було передбачено змінами до Комплексної програми соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки. На разі, завдяки децентралізації, проблеми соціального таксі цілком під силу вирішити ОТГ.