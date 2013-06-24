Кабінет Міністрів ухвалив рішення про реалізацію експериментального проекту щодо надання окремих соціальних послуг найбільш вразливим категоріям громадян. Йдеться про осіб, які через бойові дії або тимчасову окупацію опинилися в складних життєвих обставинах. Про це повідомляє Урядовий портал.

Соціальні послуги будуть надаватися у закладах охорони здоров’я, які належать до сфери управління Міністерства соціальної політики. Зокрема, серед таких закладів – окремі санаторії у Трускавці та Миргороді.

У межах реалізації експериментального проекту передбачено 4 соціальні послуги:

– надання притулку,

– підтриманого проживання,

– стаціонарний догляд,

– соціальна адаптація.

Ці послуги безоплатно надаватимуться людям похилого віку й особам з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб. Таким чином, найбільш незахищеним громадянам буде гарантовано не тільки прихисток, а й соціальну підтримку з урахуванням індивідуальних потреб.