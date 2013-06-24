У січні — квітні 2024 року з держбюджету на соціальні виплати було надано 151,2 млрд грн, зокрема у квітні — 38,5 млрд грн.

Ці кошти було спрямовано:

90,4 млрд грн, з них у квітні 24,4 млрд грн — на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, і дефіциту коштів Пенсійного фонду;

26,8 млрд грн, з них у квітні 5,3 млрд грн — на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;

5,1 млрд грн, з них у квітні 1,5 млрд грн — на підтримку малозабезпечених сімей;

20,1 млрд грн, з них у квітні 5 млрд грн — надання пільг і житлових субсидій громадянам;

7,8 млрд грн, з них у квітні 2 млрд грн — на соціальний захист дітей та сім’ї;

1 млрд грн, з них у квітні 0,3 млрд грн — на соціальний захист осіб з інвалідністю.

«За перші чотири місяці цього року соціальні видатки профінансовано в сумі 151,2 млрд грн, або 16% суми видатків загального фонду держбюджету. Найбільше коштів спрямовано на виплату пенсій — 90,4 млрд грн, або 9,6% загального фонду держбюджету. Усі виплати здійснено вчасно та в повному обсязі. Продовжуємо робити все необхідне, щоб соціальні послуги були прозорими, доступними й адресованими саме тим людям, які найбільше їх потребують», — прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Джерело: Міністерство фінансів