За період із січня по грудень 2022 року на соціальні виплати з державного бюджету спрямовано 415,7 млрд грн, зокрема у грудні — майже 40 млрд грн.

Ці кошти було розподілено:

— 63,5 млрд грн — на виплату державних соціальних допомог, зокрема сім’ям з дітьми, з них у грудні — 5,6 млрд грн;

— 53,5 млрд грн — для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, з них у грудні — 6,1 млрд грн;

— 33,7 млрд грн — на надання пільг і субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, з них у грудні — 5,5 млрд грн;

— 232,9 млрд грн — Пенсійному фонду на виплату пенсій, доплат і підвищень до пенсій, з них у грудні — 22,7 млрд грн;

— 32,1 млрд грн — на «єПідтримку», що забезпечило отримання допомоги в повному обсязі всім, хто подав заявки.

«Уряд виконує всі свої соціальні зобов’язання перед громадянами. 2022 року Мінфін повністю забезпечив виплату пенсій, доплат, надбавок і допомог. Переконаний, що у новому 2023 році люди отримуватимуть кошти вчасно та в повному обсязі», — зазначив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.