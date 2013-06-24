Шановні воїни ракетних військ та артилерії!

Країна здатна захистити себе тоді, коли спроможна дати гідну відсіч ворогу на значних відстанях, наносячи нищівні та точні удари з усіх видів і типів ракетних установок та артилерії.

Саме таку потужну міць Ви демонструєте з перших днів нашого протистояння.

Шановні воїни!

Ви з честю стримали навальний натиск переважаючих сил ворога у перші дні повномасштабної агресії, показавши найвищі професійні навички та вміння. Свою висококласну роботу продовжуєте демонструвати й далі – безжальним вогнем знищуєте загарбників, наближаючи перемогу.

Голос ваших установок чує вся Україна, бажаючи Вам тільки добра, витримки та мужності задля перемоги над злом та насиллям.

Народ вірить у Вас.

Вірить у вас і Україна.

Слава Україні!

Разом переможемо!

Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України

генерал-лейтенант Сергій НАЄВ