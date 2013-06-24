Шановні воїни ракетних військ та артилерії!
Країна здатна захистити себе тоді, коли спроможна дати гідну відсіч ворогу на значних відстанях, наносячи нищівні та точні удари з усіх видів і типів ракетних установок та артилерії.
Саме таку потужну міць Ви демонструєте з перших днів нашого протистояння.
Шановні воїни!
Ви з честю стримали навальний натиск переважаючих сил ворога у перші дні повномасштабної агресії, показавши найвищі професійні навички та вміння. Свою висококласну роботу продовжуєте демонструвати й далі – безжальним вогнем знищуєте загарбників, наближаючи перемогу.
Голос ваших установок чує вся Україна, бажаючи Вам тільки добра, витримки та мужності задля перемоги над злом та насиллям.
Народ вірить у Вас.
Вірить у вас і Україна.
Слава Україні!
Разом переможемо!
Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України
генерал-лейтенант Сергій НАЄВ