Футболісти київського «Динамо» у середу, 29 червня, проведуть другий спаринг на передсезонному тренувальному зборі у Швейцарії.

Суперником команди Мірчі Луческу стане «Лозанна Спорт», передає Укрінформ.

Поєдинок пройде на домашній арені швейцарського клубу «Стад де ля Тюїльєр». Початок зустрічі - о 21.00 за київським часом.

2 липня кияни зійдуться у контрольному матчі зі «Сьйоном», 5 липня - з «Янг Бойзом». На 12 липня у динамівців заплановано дві гри проти французького Ліону. Дата матчу з бельгійським «Антверпеном» стане відома пізніше.

Товариські матчі динамівців мають статус благодійних та проходять під гаслом Match for Peace! Stop the War! («Матч за Мир! Зупинимо Війну!»).

Виручені кошти будуть спрямовані на вирішення найбільших гуманітарних проблем, спричинених російським вторгненням в Україну.

Нагадаємо, новий сезон «Динамо» розпочне 20 липня, коли зіграє з турецьким «Фенербахче» у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів. Зустріч відбудеться у польському місті Лодзь.