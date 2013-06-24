Сьогодні, 10 квітня, за Григоріанським календарем у християн західного обряду - римо-католиків, а також вірмен - Пальмова (Вербна) неділя, свято Входу Господнього в Єрусалим. Це свято відзначається за тиждень до Пасхи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Релігійна служба України.

"Свято символізує, з одного боку, визнання місії Ісуса Христа, а з іншого – прообраз входу Сина Людського в Рай", - йдеться у повідомленні.

За біблійними розповідями, юдеї, котрі на той час перебували під пануванням римлян, очікували національного визволителя від іноземного панування і що Месія – Спаситель Ізраїлю – з'явиться на Пасху.

Народ Єрусалима, знаючи про воскресіння Лазаря, зустрічав Ісуса дуже урочисто. Ісус, демонструючи, що він входить в Єрусалим з бажанням миру, а не війни, в'їжджав на ослі (осел на Сході символізував мир, а вершник на коні – війну).

Згадка про це свято зустрічається ще у Амвросія Медіоланського і Єпіфанія Кіпрського, а його зображення знаходять на саркофагах IV століття. Проте остаточно в західній традиції свято встановилося до VII століття. Існує думка, що вперше його відзначили в Єрусалимі.

У римо-католиків перед початком літургії традиційно проводиться хода (процесія) навколо храму або в самому храмі. Учасники ходи тримають в руках гілки (в південних країнах – пальмові, а в північних і в Україні – вербні або інші) й запалені свічки. Під час процесії співають святкові антифони і гімн Христу-Царю. Процесія символізує людей, що вийшли назустріч Спасителю під час Входу Господнього в Єрусалим.

Під час меси упродовж дня відбуваються читання Страстей Господніх, які потім ще читатимуть у Велику П'ятницю. Освячені на богослужінні гілки віряни зберігають у своїх будинках до наступного Великого посту.

Існує також традиція отримувати попіл для служби Попільної середи спаленням цих гілок.

Наступної неділі, 17 квітня, християни західного обряду відзначатимуть Великдень, Воскресіння Ісуса Христа. Християни східного обряду - православні та греко-католики - святкуватимуть Великдень 24 квітня.