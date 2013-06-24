Сьогодні випускники різних років Київської дитячої залізниці зустрілися з учнями цієї залізниці для святкової подорожі з паровозом ГР-336. Привід для святкової зустрічі дуже поважний: Київська дитяча залізниця відзначає 69-й день народження. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Дитяча залізниця — це не просто атракціон посеред парку, а повноцінний навчальний центр, що виховує молоде покоління залізничників та прищеплює любов до «залізної справи» змалечку. За 69 років школу на «малій магістралі» пройшло 50 тисяч залізничників — сьогодні випускники дитячої залізниці керують локомотивами Укрзалізниці, ведуть евакуаційні рейси та самі виховують майбутні покоління залізничників.

Нагадаємо, Київська дитяча залізниця знаходиться в Сирецькому парку, куди зручно дістатися кільцевою електричкою (ст. Сирець). Поїзди тут курсують з четверга по неділю. У будні — з 10:30 до 17:10, у вихідні — з 10:30 до 18:50.