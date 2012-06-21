21 липня практично по всій Україні очікуються дощі. У Київській, Харківській, а також у центральних областях - навіть грози. Сухо буде лише у декількох регіонах.

На сході все ще стоятиме спека до +37°С, повідомляє "Уніан". На заході температура опуститься до +18°С.

У Києві сьогодні очікується невелика хмарність і дощі з грозами. Температура повітря вдень становитиме +20°С.

У Львові в середу також невелика хмарність і сильна злива. Вдень +21°С.

У Луцьку - невелика хмарність і помірний дощ, вдень повітря прогріється до +24°С.

У Рівному в середу очікується невелика хмарність, вдень пройде сильна злива, стовпчики термометрів покажуть +23°С.

У Тернополі 21 липня буде похмуро та у межах +20°С, дощ.

У Хмельницькому сьогодні переважатиме суцільна хмарність і дощова погода, вдень +18°С.

В Івано-Франківську також суцільна хмарність, вдень +21°С і злива.

У Чернівцях у середу - мінлива хмарність, температура вдень сягатиме позначки +20°С, очікується злива.

У Вінниці сьогодні буде дощ, температура у межах +15...19°С, хмарність.

У Житомирі в середу до +20°С, хмарно та дощитиме.

У Черкасах сьогодні буде невелика хмарність, вдень повітря прогріється до +25°С, очікується дощ із грозою.

У Кропивницькому температура вдень сягатиме +28°С, прогнозується невелика хмарність і гроза.

У Полтаві сьогодні температура повітря становитиме +17...28°С, невелика хмарність, злива.

В Одесі 21 липня також невелика хмарність, але сухо. Температура вдень досягатиме +28°С.

У Херсоні в середу вдень спека до +31°С, водночас невелика хмарність і злива.

У Миколаєві буде сухо, невелика хмарність і до +30°С.

У Запоріжжі сьогодні денна температура сягатиме +30°С, пройде сильна гроза.

У Сумах температура повітря становитиме +15...24°С, невелика хмарність, злива.

У Харкові - невелика хмарність, температура вдень +28°С і гроза.

У Дніпрі пройде сильна злива, температура вдень буде +28°С, невелика хмарність.

У Сімферополі в середу пройде невеликий дощ, переважатиме невелика хмарність, +17... 29°С.

