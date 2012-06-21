Цього тижня Міністерство освіти і науки обіцяє оприлюднити подробиці проведення зовнішнього незалежного оцінювання та вступної кампанії-2020 року. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив заступник міністра світи і науки Єгор Стадний.
За його словами, МОН та Український центр оцінювання якості освіти відпрацьовують кілька сценаріїв проведення ЗНО, ЄВІ, ЄФВВ за різних варіантів розгортання подій.
Тим часом на сайті УЦОЯО повідомили, що станом на 24 березня для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні і державній підсумковій атестації зареєстровано 362 723 особи, які обрали 1 179 842 тестування. Регіональні центри якості освіти уже опрацювали 98,45% отриманих комплектів реєстраційних документів.
Водночас експерти зазначають, що для того, аби провести ЗНО за нинішніх обставин, потрібно зняти низку заборон, зокрема на перевезення між областями та кількість людей на квадратні метри в приміщенні.
За затвердженим раніше планом перше пробне тестування мало відбутися 4 квітня. Однак, дедалі більше фахівців висловлюють думку, що карантинні заходи у зв’язку з пандемією може бути продовжено.
Відділ аналітики
«Урядового кур’єра»