Період розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією зі знижкою 50% продовжено не буде. Він закінчиться 22 лютого, як і було оголошено раніше. Таку інформацію напередодні на брифінгу оприлюднив заступник міністра фінансів Сергій Верланов.
«Було ухвалено рішення не продовжувати пільговий період. Уряд, Президент і профільний комітет залишилися на тій позиції, яку було зафіксовано в законі», — цитує Укрінформ слова посадовця. Ідеться про набуття чинності 25 листопада 2018 року законів №8487 та №8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів з іноземною реєстрацією.
Днями Президент Петро Порошенко повідомив, що власники автомобілів з єврономерами уже сплатили до бюджету 11,3 мільярда гривень — значно більше, ніж очікували автори законів.
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