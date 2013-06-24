Папа Римський Франциск 31 травня очолить проказування молитви на вервиці перед статуєю Марії Цариці миру у римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, де будуть присутні й представники української громади.

Про це повідомляє Vatican News, передає Укрінформ.

«Разом із Папою десятки розарію проказуватимуть українська сім’я, люди, що мають відношення до жертв війни, військові капелани. В базиліці, серед інших, будуть присутні представники української громади Рима», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що будуть організовані трансляції з коментарем українською мовою. Початок молитви о 19:00 за київським часом.

Також повідомляється, що до молитви залучені санктуарії в усьому світі, зокрема в тих країнах, які уражені війною або політичною нестабільністю, що є джерелом насильства. Одночасно зі понтифіком завдяки потоковій трансляції молитву проказуватимуть у соборі Зарваницької Матері Божої в Україні, соборі Пресвятої Богородиці Спасіння в Іраку, катедрі Марії, Цариці Аравії в Бахрейні, а разом з ними – відомі міжнародні Марійські святині на всіх континентах.

Травень у католицькій традиції особливим чином присвячениймолитві до Пресвятої Богородиці. Цього року місяць розпочався закликом Папи Франциска, виголошеним у контексті війни в Україні, молитися за мир, зокрема щоденно проказуючи розарій.

Статуя Марії Цариці миру була встановлена з ініціативи Папи Венедикта XV, щоб випрошувати у Пресвятої Діви закінчення Першої світової війни. Існує звичай, що вірні залишають біля її стіп записки зі своїми проханнями.