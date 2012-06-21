28 липня православна церква вшановує пам'ять святого рівноапостольного великого князя Володимира Святославовича, який в хрещенні отримав ім'я Василь. Також сьогодні відзначають річницю Хрещення Русі, що є державним святом. Багато православних церков в цей день влаштовують особливі богослужіння і дзвенять в дзвони.

Прийшовши до влади за допомогою варязької дружини і язичницької еліти, Володимир задля їхніх інтересів запровадив язичницький пантеон богів. Згодом переконався, що для зміцнення держави й її престижу потрібна нова віра. Київська держава підтримувала найтісніші стосунки з Візантією – найбагатшою, наймогутнішою та культурно найвпливовішою державою того часу. Тому князь вирішив прийняти християнство та охрестити весь свій народ. Масове хрещення у Києві відбулося 988 року при впадінні річки Почайни в Дніпро. Після православ'я прийняли інші міста Русі.

Не всюди цей процес відбувався без опору, як у Києві. Головниим противниками були служителі язичницької віри - волхви, вплив яких на південних землях Русі був незначний. Натомість на півночі у Новгороді, Суздалі, Білоозер'ї вони підбурювали населення до відкритих виступів проти християнських священників. Тому дві віри довгий час співіснували на Русі.

Для унормування церковного життя у своїй державі, Володимир видав Устав, призначивши десятину на утримання церкви, та визначив права духовенства. Намагався дати структурне оформлення нової релігії, подібне до візантійського. Християнство, проповідуючи милосердя та християнську любов, об'єднало релігійно велику державу Володимира і позитивно вплинуло на мораль керівної верхівки і населення.

З прийняттям християнства на Русі поширилася писемність, почали активно будувати навчальні заклади.

Самого ж князя, що охрестив Русь, канонізували після смерті. Православна та католицька церкви визнали його рівноапостольним святим.

28 липня День янгола святкують Василь та Володимир. Не забудьте привітати іменинників.