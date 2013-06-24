Радомишльському народному краєзнавчому музею на Житомирщині передали нові експонати часів давньої та середньовічної історії України, серед яких шпилька І тис. до н.е. та сокира часів Київської Русі.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів директор музею Сергій Галицький.

«Приємно, що у нашого музею є друзі, які йому допомагають . Про музей вони не забувають у нелегкі часи священної війни. Саме під час війни нам подарували нові експонати. Зокрема це шпилька із спіралевидним верхом, що датується І тис.до н.е, писало, наконечник списа, робоча сокира часів Київської Русі, козацькі сокири», - зазначив Галицький.

За його словами, нові експонати музею датуються періодом давньої та середньовічної історії України.

Нагадаємо, навесні Радомишльському народному краєзнавчому музею передали чотири печатки часівУкраїнської революції 1917-1922 років, які поповнили сфрагістичну колекцію закладу.