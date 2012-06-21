Схуднути уві сні реально, а міцний і здоровий сон забезпечує правильну кількість кисню в крові, який можна «находити».
Людина худне тільки уві сні – це медичний факт, тому хронічне недосипання неминуче веде до ожиріння і ніякі виснажливі тренування у спортзалі не врятують від зайвих кілограмів, якщо сон не буде якісним і досить тривалим, запевняють вчені, які розкрили головні секрети стрункості.
Зайвий жир спалює гормон соматотропін, який до 25 років відповідає за ріст організму, а після 25 – розщеплює підшкірні жири, але тільки вночі. Якщо з організмом все в порядку, то гормон схуднення виробляється в достатній кількості. Якщо є порушення, то вироблення соматотропіну можна «налагодити».
Крім всім відомих правил харчування, які необхідно дотримуватися завжди, для виробництва «гормону стрункості» необхідно правильно розподіляти фізичне навантаження. Тут варто докладніше зупинитися на користі ходьби. Її переваги очевидні. Вона не втомлює як тренування в спортзалі. Ходити можна по десять-п'ятнадцять хвилин раз у декілька годин, але при цьому слід намагатися проводити в русі не менше години протягом дня . Ідеальним варіантом буде ходити пішки з роботи додому, якщо шлях занадто довгий можна пройти тільки частину.
Під час ходьби кров насичується киснем, прискорюється обмін речовина, виводиться зайва рідина з організму . Тому сон після прогулянки завжди буде міцним і здоровим, що і потрібно для вироблення достатньої кількості соматотропіну, який всього за одну ніч позбавить тіло від кілька сотень зайвих грамів. Є тільки одна умова. Гормон виробляється тільки з 23 до 3 години ночі, тому денний сон проти ходьби протиставляти не слід.
До речі, крім здорового сну, піші прогулянки забезпечать «запас міцності» для серця, легень і суглобів, що безсумнівно продовжить молодість і зробить старість набагато більш приємною.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»