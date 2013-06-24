Міністри торгівлі — члени Світової організації торгівлі (СОТ) напередодні відкриття 12-ї Конференції міністрів СОТ у Женеві висловили свою солідарність з Україною та готовність сприяти доступу українського експорту до міжнародного ринку, зокрема транзитного.
У спільній заяві учасники зустрічі висловили серйозну стурбованість руйнівним впливом війни на здатність України продовжувати виробництво, експорт та імпорт продукції. Вони підкреслили, що Україна — один із провідних світових експортерів сільськогосподарських продуктів, таких, як пшениця, кукурудза, ячмінь та соняшникова олія. Наслідки війни, зокрема блокування доступу України до Чорного моря, ставлять під загрозу постачання продовольства у найбільш вразливі частини світу та країни, що розвиваються.
Члени СОТ зазначили, що й надалі надаватимуть гуманітарну допомогу цивільному населенню України, забезпечуватимуть йому доступ до основних товарів і послуг, зокрема продуктів харчування. Учасники організації шукатимуть шляхи допомоги Україні в її відбудові.