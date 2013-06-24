Пік захворюваності на COVID-19 припаде на кінець жовтня. Тоді заповнюваність місць у лікарнях передбачають на рівні 50—55 тисяч. Такий прогноз оприлюднив на брифінгу Секретар РНБО Олексій Данілов. Загалом у країні підготовано 80 тисяч ліжок для хворих на коронавірусну недугу. А на сьогодні їх заповнено понад 20 тисяч, повідомляє Укрінформ.

Олексій Данілов представив систему СОТА, що працює в РНБО, за якою відстежує та ухвалює рішення вище керівництво держави. СОТА працює з великими масивами даних, що надходять в онлайн-режимі, поєднує й аналізує дані з різних джерел для підвищення достовірності, ефективного моніторингу стану національної безпеки за понад 20 напрямами.

Відтепер на кількох моніторах у системі доступна інформація про центри вакцинації проти коронавірусу, кількість ліжок у лікарнях та відсоток їх зайнятості, а також скільки людей захворіли на COVID-19 і скільки зробили щеплення. Усі ці дані в оперативному режимі можна відстежити у масштабах країни або регіону чи окремої територіальної громади.