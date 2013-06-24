Діти Синельниківського району підготували творчий «привіт» для українських захисників. Обереги, малюнки, листи із побажаннями. Загалом сотню робіт. Незабаром послання вирушать до бійців.

«Діти такі безпосередні. Готували подарунки бійцям від душі. Сльози навертаються від їхніх робіт. Кожен малюнок, кожен янгол-охоронець зігріватиме наших захисників. А ще додаватиме сил боротися з ворогом», – розповіла голова Синельниківської районної військової адміністрації Світлана Назарчук.

Дитячі роботи оформили в яскраву експозицію. Янголи-обереги, патріотичні синьо-жовті браслети, малюнки. На них юні митці відобразили всю історію України. Найбільше малювали козаків, військових, голубів миру.

На листівках-посланнях звернення до героїв. «Воїне, завдяки тобі я сплю спокійно», – Даня 7 років. «Дорогі захисники, вдячні вам за мирне небо! Повертайтесь живими!», – учні 3 класу.

Частину поробок діти продали. На виручені кошти придбали для бійців каву та пряники.

Найближчим часом увесь патріотичний вантаж поїде на передову.