На сьогодні НАТО та союзники по Альянсу надали Україні військову допомогу на суму близько 8 мільярдів доларів і будуть збільшувати обсяги постачання.

Про це повідомляється на сайті Північноатлантичного Альянсуза підсумками зустрічі генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга з «конференцією президентів» - керівниками політичних груп і главою Європарламенту, передає Укрінформ.

«Генеральний секретар підкреслив, що НАТО і ЄС стоять поряд у солідарності з Україною, та привітав потужні економічні санкції ЄС проти росії. Він зазначив, що на цей час союзники по НАТО виділили та надали Україні військову допомогу щонайменше на 8 мільярдів доларів і продовжують її нарощувати», - йдеться у повідомленні.

Очільник НАТО наголосив, що міцне партнерство Альянсу з Євросоюзом є особливо важливим у критичний для спільної безпеки момент. Рівень такого співробітництва є безпрецедентним, зокрема з питань безпеки, Західних Балкан, кібернетичної та морської безпеки, загальної стійкості демократичного суспільства тощо.

Як повідомлялося, напередодні президент рф путін заявив, що у відповідь на деякі «погрози» від країн Заходу та їхнє «втручання» у ситуацію в Україніросійська армія готова завдати «блискавичних ударів» засобами, яких, за його словами, зараз у інших країн немає.

24 лютого президент рф володимир путін оголосив про початок повномасштабного вторгнення в Україну. Війська рф обстрілюють і руйнують ключові об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню, балістичних ракет.

Загарбники влаштували масовий терор на тимчасово зайнятих територіях.