Міжнародне агентство S&P Global Ratings знизило суверенний кредитний рейтинг білорусі в іноземній валюті до SD/SD, що означає «обмежений дефолт», а також рейтинг випуску єврооблігацій до рівня D - «дефолту».

Про це йдеться в повідомленні S&P, поширеному в четвер, передає Укрінформ.

«У встановлений термін, 29 червня 2022 року, уряд здійснив платіж у білоруських рублях – валюті, непередбаченій початковими умовами облігацій, на рахунок, відкритий в одному із білоруських банків»,- зауважується в повідомленні.

При цьому зазначається, що з того часу влада білорусі намагалася знайти альтернативні способи погашення доларового боргу.

Крім того, як зазначає S&P, від початку російсько-українського військового конфлікту білорусь має технічні складнощі з погашенням валютного боргу перед окремими кредиторами, а наступні міжнародні санкції позбавили чи значно обмежили доступ країни до світової фінансової інфраструктури.

Нагадаємо, минулого місяця агентство Fitch Ratings, яке базується в Лондоні, знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті для республіки білорусь із «C» до «RD».